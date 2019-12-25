В Выборге ремонтируют фасад здания на Северной улице

Недавно произошло обрушение штукатурки.

Рабочие приступили к сбросному восстановлению фасада дома 12 по Северной улице. На днях со здания посыпалась штукатурка. Об этом сообщила газета "Выборг".

Изначально работы должна была выполнить компания "Миро Групп". По информации областного Фонда капитального ремонта, договор с ООО был расторгнут. Ведётся судебное разбирательство по возврату аванса.

Новым подрядчиком стало ООО "Репола". Директор компании Михаил Вассель отметил, что будет произведён не только ремонт фасада, но и устранение сквозных трещин в здании.

Ранее мы рассказали о том, что выборгская котельная на улице Куйбышева уходит на профилактику.

Фото: Газета "Выборг"