Выборгская котельная на улице Куйбышева уходит на профилактику

Закрытие продлится до 21 июля.

С утра среды, 8 июля, в Выборге начнутся работы на котельной в микрорайоне "А" по адресу: улица Куйбышева, д. 23. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации со ссылкой на "Выборгтеплоэнерго".

Теплонабжение возобновится 21 июля. До этого времени придется подождать жителям, проживающим в Южном районе. Обозначены следующие границы отключения:

Ленинградское шоссе — Приморская улица – улица Гагарина – Одесский переулок – Черноморская улица – Морская набережная – Московский проспект – улица Данилова — проспект Суворова –Крепостная улица – Советская улица – проспект Ленина – Ленинградское шоссе – Гатчинский переулок – Железнодорожный тупик – улица Куйбышева – Пекарный переулок – Ленинградское шоссе.

Кроме того, в четверг, 9 июля, будет проведена проверка теплоустойчивости котельных с помощью повышения внутреннего давления, а также замена трубопроводов. Граждан просят быть внимательными и не подходить близко к ограждениям.

В случае обнаружения неисправностей, необходимо обращаться по телефону: 8 (813 78) 2-09-74.



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Фото: Piter.TV