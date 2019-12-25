ГУП "Леноблводоканал" планирует постройку канализационной станции и коллектора к канализации в поселке Победа Выборгского района. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации со ссылкой на пресс-службу администрации Ленинградской области.
Согласно графику, работы начнутся в октябре на средства из федеральной и областной казны. Мероприятия необходимы для более качественной очистки стоков всего населенного пункта и птицефабрики "Ударник", и улучшения экологии.
Кроме того, для налаживания работы новых объектов необходимо провести капитальный ремонт.
В данный момент готовится документация для проведения работ: Госэкспертиза оценит проект уже в августе.
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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
В поселке Победа появится насосная станция
Завершение строительства запланировано на октябрь этого года.
ГУП "Леноблводоканал" планирует постройку канализационной станции и коллектора к канализации в поселке Победа Выборгского района. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации со ссылкой на пресс-службу администрации Ленинградской области.
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