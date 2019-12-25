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В поселке Победа появится насосная станция
Сегодня, 12:22
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lizapoluda

В поселке Победа появится насосная станция

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Завершение строительства запланировано на октябрь этого года.

ГУП "Леноблводоканал" планирует постройку канализационной станции и коллектора к канализации в поселке Победа Выборгского района. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации со ссылкой на пресс-службу администрации Ленинградской области. 
Согласно графику, работы начнутся в октябре на средства из федеральной и областной казны. Мероприятия необходимы для более качественной очистки стоков всего населенного пункта и птицефабрики "Ударник", и улучшения экологии. 
Кроме того, для налаживания работы новых объектов необходимо провести капитальный ремонт. 
В данный момент готовится документация для проведения работ: Госэкспертиза оценит проект уже в августе. 

Ранее мы рассказали о том, что стену на Певческом поле привели в порядок.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области 

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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