В поселке Победа появится насосная станция

Завершение строительства запланировано на октябрь этого года.

ГУП "Леноблводоканал" планирует постройку канализационной станции и коллектора к канализации в поселке Победа Выборгского района. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации со ссылкой на пресс-службу администрации Ленинградской области.

Согласно графику, работы начнутся в октябре на средства из федеральной и областной казны. Мероприятия необходимы для более качественной очистки стоков всего населенного пункта и птицефабрики "Ударник", и улучшения экологии.

Кроме того, для налаживания работы новых объектов необходимо провести капитальный ремонт.

В данный момент готовится документация для проведения работ: Госэкспертиза оценит проект уже в августе.



Ранее мы рассказали о том, что стену на Певческом поле привели в порядок.



Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области