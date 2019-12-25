Стену на Певческом поле привели в порядок

На восстановление объекта были брошены эскалатор и машина-манипулятор.

В субботу, 4 июня, работники АНО "Фаворит" приступили к восстановительным работам на Певческом поле: неделю назад неизвестные повредили стену, сбросив несколько камней. Об этом сообщила газета "Выборг".

На месте работал экскаватор - машина вытащила камни, а машина-манипулятор, прибывшая на следующий день, восстановила прежний вид объекта.

По словам руководителя АНО "Фаврит" Дмитрия Семенова, личности вандалов до сих пор не установлены. Кроме того, вызывает удивление их необычная физическая сила - камни не так просто сдвинуть с места. Однако есть сведения, что в день обрушения стены неподалёку заметили выпускников 9-ого класса.

Кладка здесь своеобразная, своего рода мозаика – на это нам указали специалисты, с которыми мы сюда приезжали. Поэтому будем стараться, чтобы все было как положено. добавил Дмитрий Семенов

Рабочие восстановили не только стену, но и заделали отверстие, которое образовалось несколько лет назад.

Кроме порушенный стены, как рассказал Дмитрий, будет заложено и отверстие, из которого камень выпал несколько лет назад. Так что после восстановления все будет выглядеть еще лучше! При этом уже сейчас понятно, что процесс восстановления стены займет некоторое время.

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Фото: Газета "Выборг"