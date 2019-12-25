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В Выборге открыли мемориал сотрудникам МВД, участвовавшим в Великой Отечественной войне
Сегодня, 16:59
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В Выборге открыли мемориал сотрудникам МВД, участвовавшим в Великой Отечественной войне

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Участники церемонии почтили память павших.

Глава Выборгского района Дмитрий Никулин провел торжественное открытие городского мемориала в честь сотрудников Выборгского ГОВД, павших жертвами Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Новый объект расположен который расположен по адресу: Ленинградский проспект, д. 13. Церемония приурочена к юбилею Победы.

 Идея увековечить память о погибших милиционерах родилась при подготовке Книги Памяти. Советом ветеранов была проведена большая работа по сбору информации о выборгской полиции, героических подвигах служащих в военное время. Сегодня силами Управления МВД, ветеранов, общественников и всех неравнодушных людей увековечена память о служащих милиции, которые погибли, защищая Отечество

рассказал  Дмитрий Никулин

В открытии мемориала приняли участие представители местной администрации, сотрудники  главного Управления МВД России по Петербургу и области, а также члены ветеранских организаций, представители личного состава УМВД России по Выборгскому району и воспитанники кадетских классов. Они возложили цветы и венки к обелиску и почтили память погибших.

Ранее мы рассказали о том, что жителей Выборгского района приглашают поучаствовать в краеведческом конкурсе ко Дню города.

Фото:  Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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