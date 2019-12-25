В Выборге открыли мемориал сотрудникам МВД, участвовавшим в Великой Отечественной войне

Участники церемонии почтили память павших.

Глава Выборгского района Дмитрий Никулин провел торжественное открытие городского мемориала в честь сотрудников Выборгского ГОВД, павших жертвами Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Новый объект расположен который расположен по адресу: Ленинградский проспект, д. 13. Церемония приурочена к юбилею Победы.

Идея увековечить память о погибших милиционерах родилась при подготовке Книги Памяти. Советом ветеранов была проведена большая работа по сбору информации о выборгской полиции, героических подвигах служащих в военное время. Сегодня силами Управления МВД, ветеранов, общественников и всех неравнодушных людей увековечена память о служащих милиции, которые погибли, защищая Отечество рассказал Дмитрий Никулин

В открытии мемориала приняли участие представители местной администрации, сотрудники главного Управления МВД России по Петербургу и области, а также члены ветеранских организаций, представители личного состава УМВД России по Выборгскому району и воспитанники кадетских классов. Они возложили цветы и венки к обелиску и почтили память погибших.

Ранее мы рассказали о том, что жителей Выборгского района приглашают поучаствовать в краеведческом конкурсе ко Дню города.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО