В Выборге рассказали, как выплачиваются социальные пособия застрахованным гражданам

Представители предприятий и учреждений, а также предпринимательского сообщества Выборгского района собрались в большом зале совета депутатов, чтобы провести выездной семинар регионального отделения Фонда социального страхования РФ по реализации проекта "Прямые выплаты".

В Выборге рассказали, как по новой схеме выплачиваются социальные пособия застрахованным гражданам. Об этом сообщила пресс-служба МО "Выборгский район" Ленобласти.

С 1 июля 2020 года в Ленобласти изменится порядок выплат социальных пособий застрахованным гражданам. Этим займется Фонд социального страхования РФ. Главными целями проекта является обеспечение гарантированного получения застрахованным гражданам, работающими по ТК РФ, пособий независимо от финансового положения работодателя, а также совершенствование работы, связанной с назначением и получением пособий в рамках обязательного социального страхования, и оптимизация расходов путем устранения нецелевых выплат.

Работодатели станут перечислять страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в полном объеме, без уменьшения на сумму выплаченных средств. Пособия будут выдаваться застрахованным лицам напрямую – непосредственно Ленинградским региональным отделением Фонда социального страхования РФ. - разъяснила заместитель управляющего регионального отделения Фонда Ирина Разгулова.

Основная идея пилотного проекта "Прямые выплаты" — это отказ от "зачетного" принципа. Руководитель группы работы со страхователями в городе Выборге Татьяна Миркус отметила, что в случае нетрудоспособности, беременности или при рождении ребенка человек получает выплату пособия путем перечисления на банковский счет застрахованного лица, или через "Почту России".

Участники встречи получили информационные памятки и брошюры. Специалисты Фонда рассказали о новых правилах расчета пособий, порядке выплат, документах и обозначили алгоритм действий в переходный период. Затем собравшиеся граждане задали интересующие их вопросы.

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Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти