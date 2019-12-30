Видео: в Выборге администрация проверила автобусные маршруты

Все проверки проводили по обращениям граждан. На муниципальные маршруты выезжали специалисты комитета дорожного хозяйства.

Администрация Выборгского района проверила автобусные маршруты. Начальник отдела дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации МО "Выборгский район" Ленобласти Алексей Забойкин озвучил итоги проверки.

Выездной комиссии отдела дорожного хозяйства администрации Выборгского района удалось выявить недочеты в работе перевозчиков. Были установлены сроки проведения работ по устранению замечаний. Операторов обязали разместить в салонах автобусов информацию в соответствии с требованием Правил перевозки пассажиров, в том числе расписание, номер диспетчерской службы и информацию о контролирующих организациях.

На данный момент администрация совместно с перевозчиком решает вопрос об организации продажи проездных билетов длительного пользования на несколько поездок или на определенный период времени. Услугу планируют предоставить уже в феврале. Ведутся работы по улучшению качества услуг пассажирских перевозок.

По результатам проверки комиссии был заменен подвижной состав и внесены изменения в расписание по маршрутам №141 "Выборг – Каменногорск", №130 "Выборг – Ермилово", №135 "Выборг – Советский", №139 "Выборг – Высоцк".

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что ГУП "Леноблводоканал" проведет прием граждан в Выборге.

Видео: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти