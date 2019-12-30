Встреча с гражданами состоится завтра, 24 января, в 10:00 по московскому времени в доме на улице Куйбышева,13.

ГУП "Леноблводоканал" проведет прием граждан в Выборге. Также в рамках программы "Чистая вода" в городе началось проектирование реконструкции очистных сооружений города. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Леноблводоканал".

Генеральный директор ГУП "Леноблводоканал" Сергей Морозов пообщается с гражданами на интересующие их темы. Запись на прием ведется по телефону 8(812)4030053, либо на сайте компании. Кроме того, Сергей Морозов расскажет о планах по реконструкции существующих и строительству новых объектов. Все эти мероприятия нацелены на улучшение качества воды в Выборгском районе.

В 2020 году в городе займутся системами водоснабжения. Так по программе приграничного сотрудничества "Россия – Юго-восточная Финляндия" началось строительство централизованной системы водоснабжения и водоотведения микрорайона Петровский, в том числе сетей в парке Монрепо. За этот год в поселениях района на скважинах установят станции водоподготовки и обезжелезирования. Работники проведут реконструкцию канализационных очистных сооружений в Глебычево, Рощино и Красносельское и в самом городе Выборг.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Выборге появился новый маршрут автобуса.

Фото: пресс-служба ГУП "Леноблводоканал"