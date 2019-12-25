В Выборге проводили на заслуженный отдых директора школы №7 Людмилу Митину

Заслуженный учитель Российской Федерации 54 года посвятила системе образования.

26 августа в школе №7 города Выборга прошло торжественное собрание, на котором директора школы Людмилу Митину проводили на заслуженный отдых.

Людмила Александровна Митина имеет почетные звания Заслуженный учитель Российской Федерации, Отличник народного образования. 54 года – таков педагогический стаж Людмилы Александровны. 43 из них она посвятила школе №7 Выборга.

Поблагодарить заслуженного педагога и руководителя за долгую работу в образовании пришел глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин. Также он передал благодарственное письмо от главы администрации Геннадия Орлова.

"Под Вашим руководством педагогический коллектив многие годы работал в режиме инновационного развития. Яркий талант организатора, способность к сотрудничеству, мобильность, динамизм, конструктивность, чувство ответственности за судьбу образовательного учреждения снискали Вам глубокое уважение коллег, обучающихся и их родителей". Геннадий Орлов, глава администрации МО "Выборгский район".

Слова признательности также выразили руководители образовательных организаций.

Отметим, что новым директором учебного заведения станет Ольга Владимировна Безрученкова.

Ранее мы сообщили о том, как будет проходить День знаний в школах Выборгского района.

Фото: администрация МО "Выборгский район"