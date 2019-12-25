В Выборге проводили на заслуженный отдых директора школы №7 Людмилу Митину

26 августа в школе №7 города Выборга прошло торжественное собрание, на котором директора школы Людмилу Митину проводили на заслуженный отдых.
Людмила Александровна Митина имеет почетные звания Заслуженный учитель Российской Федерации, Отличник народного образования. 54 года – таков педагогический стаж Людмилы Александровны. 43 из них она посвятила школе №7 Выборга.
Поблагодарить заслуженного педагога и руководителя за долгую работу в образовании пришел глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин. Также он передал благодарственное письмо от главы администрации Геннадия Орлова.
"Под Вашим руководством педагогический коллектив многие годы работал в режиме инновационного развития. Яркий талант организатора, способность к сотрудничеству, мобильность, динамизм, конструктивность, чувство ответственности за судьбу образовательного учреждения снискали Вам глубокое уважение коллег, обучающихся и их родителей".
Геннадий Орлов, глава администрации МО "Выборгский район".
Слова признательности также выразили руководители образовательных организаций.
Отметим, что новым директором учебного заведения станет Ольга Владимировна Безрученкова.
Ранее мы сообщили о том, как будет проходить День знаний в школах Выборгского района.
Фото: администрация МО "Выборгский район"
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