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В Выборге проверили вывески и наружную рекламу
Сегодня, 17:58
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Veskathy

В Выборге проверили вывески и наружную рекламу

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Предприниматели должны убрать с фасадов вывески, рекламные щиты и баннеры, которые не соответствуют правилам размещения. 

Сегодня, 21 октября сотрудники отдела по архитектуре и градостроительству КУМИГ администрации Выборгского района проверили размещение рекламы и вывесок на улицах Выборга.

На некоторых фасадах зданий рекламные конструкции размещаются без разрешения на их установку и эксплуатацию. В течение 30 дней их владельцы должны будут устранить нарушения.

По словам Марины Ерофеевой, ведущего специалиста отдела по архитектуре и градостроительству КУМИГ администрации Выборгского района, вывески, указатели, рекламные стенды можно устанавливать только после согласования с отделом по архитектуре администрации МО "Выборгский район". 

Отметим, что такие проверки проходят ежедневно.

Ранее мы сообщили о том, что в 4 муниципальных образованиях Выборгского района благоустроят территории.

Фото: Piter.TV

Теги: выборг, наружная реклама
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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