В Выборге проверили вывески и наружную рекламу

Предприниматели должны убрать с фасадов вывески, рекламные щиты и баннеры, которые не соответствуют правилам размещения.

Сегодня, 21 октября сотрудники отдела по архитектуре и градостроительству КУМИГ администрации Выборгского района проверили размещение рекламы и вывесок на улицах Выборга.

На некоторых фасадах зданий рекламные конструкции размещаются без разрешения на их установку и эксплуатацию. В течение 30 дней их владельцы должны будут устранить нарушения.

По словам Марины Ерофеевой, ведущего специалиста отдела по архитектуре и градостроительству КУМИГ администрации Выборгского района, вывески, указатели, рекламные стенды можно устанавливать только после согласования с отделом по архитектуре администрации МО "Выборгский район".

Отметим, что такие проверки проходят ежедневно.

Ранее мы сообщили о том, что в 4 муниципальных образованиях Выборгского района благоустроят территории.

Фото: Piter.TV