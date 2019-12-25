В 4 муниципальных образованиях Выборгского района благоустроят территории

В программу "Формирование комфортной городской среды" на 2021 год включены 4 муниципальных образования Выборгского района. Как сообщила пресс-служба районной администрации, в Выборге восстановят Садовый сквер от бульвара Кутузова до Московского проспекта.
Также будет благоустроена территория в Светогорске около дома культуры на проспекте Победы. В Высоцке благоустроят сквер возле обелиска в пределах улиц Портовой, Ленинградской, Комсомола. В Каменногорске построят новый парк.
Весь список объектов благоустройства на 2021 год опубликован на сайте правительства Ленинградской области.
Ранее мы написали о том, что в Выборге на улицах Рубежная и Гагарина завершено благоустройство дворов.
Фото: ivbg.ru
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