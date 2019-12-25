В Выборге на улицах Рубежная и Гагарина завершено благоустройство дворов

Подрядчик установил игровое оборудование на детских площадках, скамейки, урны, спортивные тренажеры.

В Выборге благоустроены дворы на улице Рубежная, 42-44, на улице Гагарина, 59, 61, 61А. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Так, во дворе на Рубежной построили детскую площадку с современным игровым оборудованием, постелили резиновое покрытие, установили ограждения.

Во дворах на улице Гагарина демонтировали старое оборудование и установили спортивные тренажеры, карусель, балансир.

Отметим, что проекты реализуются в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

Ранее мы сообщили о том, что в Поселке Лесогорский обустраивают детскую площадку.

Фото: администрация МО "Выборгский район"

