В Выборге на улицах Рубежная и Гагарина завершено благоустройство дворов

В Выборге благоустроены дворы на улице Рубежная, 42-44, на улице Гагарина, 59, 61, 61А. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.
Так, во дворе на Рубежной построили детскую площадку с современным игровым оборудованием, постелили резиновое покрытие, установили ограждения.
Во дворах на улице Гагарина демонтировали старое оборудование и установили спортивные тренажеры, карусель, балансир.
Отметим, что проекты реализуются в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".
Ранее мы сообщили о том, что в Поселке Лесогорский обустраивают детскую площадку.
Фото: администрация МО "Выборгский район"
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