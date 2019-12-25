В Поселке Лесогорский обустраивают детскую площадку

Работы ведутся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

В поселке Лесогорский в районе улицы Советов, 7 начались работы по обустройству детской площадки. Как сообщила пресс-служба администрации Выборгского района, в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" заключены муниципальные контракты на благоустройство 3-х дворовых территорий в Светогорске по улице Красноармейской, 32; улице Пограничной,5; Леншоссе ,32; в поселке Лесогорский улице Труда,1-а; улице Подгорная,2.

Отметим, что в 2021 году начнется благоустройство территории, прилегающей к Дому культуры в Светогорске. Комитет по ЖКХ Ленинградской области включил объект в программу.

Отметим, что помимо работ по программе "Комфортная среда", в 2020 году выполнены работы по ремонту проезда к многоквартирным домам № 21, 23 по улице Победы с обустройством пешеходной дорожки вдоль дома № 23, 27 в городе Светогорске.

Ранее мы сообщили о том, что в Светогорске начали строить велодорожку.

Фото: администрация МО "Выборгский район"