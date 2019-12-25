В Выборге проверили уборку придомовых территорий и крыш

Специалисты проверили дворы по 30 адресам, которые находятся в старом городе и центральной части Выборга.

Специалисты комитета по городскому хозяйству районной администрации накануне провели очередной рейд по проверке качества уборки придомовых территорий от снега. Особое внимание уделялось очистке кровель многоквартирных домов от сосулек и снежных навесов. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Специалисты проверили дворы по 30 адресам, которые находятся в старом городе и центральной части Выборга.

Наличие сосулек на кровле обнаружено по адресам: ул. Вокзальная, д .5, ул. Некрасова, д. 1, пр. Ленина, д. 8А, пр. Ленина, д. 26, пр. Суворова, д. 13, ул. Куйбышева, д. 4, ул. Сторожевой башни, д. 4. Все эти дома обслуживает УО "Энергопроект-М".

Также сосульки на были убраны по ул. Южный вал, д. 26 (УО "Управдом"), ул. Крепостной, д. 34 и ул. Мира, д. 4 (УК "Рассвет"), пр. Кутузова, д. 41 (УК "Терем"), пр. Ленина, д. 22 (УК "Ответственность").

На Подгорной, 6 (УО "Энергопроект-М") специалисты не обнаружили сегмент водосточной трубы, а в доме 16 по проспекту Ленина (УК "Рассвет") не было примыкания к водосточной системе.

Обслуживающим организациям выписаны предписания об устранении выявленных недостатков.

Ранее в Выборгском районе выбрали 6 территорий для благоустройства.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО