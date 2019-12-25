В Выборге проверили уборку придомовых территорий и крыш

Специалисты комитета по городскому хозяйству районной администрации накануне провели очередной рейд по проверке качества уборки придомовых территорий от снега. Особое внимание уделялось очистке кровель многоквартирных домов от сосулек и снежных навесов. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.
Специалисты проверили дворы по 30 адресам, которые находятся в старом городе и центральной части Выборга.
Наличие сосулек на кровле обнаружено по адресам: ул. Вокзальная, д .5, ул. Некрасова, д. 1, пр. Ленина, д. 8А, пр. Ленина, д. 26, пр. Суворова, д. 13, ул. Куйбышева, д. 4, ул. Сторожевой башни, д. 4. Все эти дома обслуживает УО "Энергопроект-М".
Также сосульки на были убраны по ул. Южный вал, д. 26 (УО "Управдом"), ул. Крепостной, д. 34 и ул. Мира, д. 4 (УК "Рассвет"), пр. Кутузова, д. 41 (УК "Терем"), пр. Ленина, д. 22 (УК "Ответственность").
На Подгорной, 6 (УО "Энергопроект-М") специалисты не обнаружили сегмент водосточной трубы, а в доме 16 по проспекту Ленина (УК "Рассвет") не было примыкания к водосточной системе.
Обслуживающим организациям выписаны предписания об устранении выявленных недостатков.
Ранее в Выборгском районе выбрали 6 территорий для благоустройства.
Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
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