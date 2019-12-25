В Выборге провели дезинфекцию детских площадок

Кроме того, объекты на территориях заново оградили предупреждающей лентой.

В четверг, 21 мая, в Выборге проводится дезинфекция на детских площадках. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Мероприятия проводились в нескольких районах города с учетом противоэпидемических норм, предусмотренных Постановлением регионального правительства.





Напомним, что Выборгский район находится в "красной" зоне по обстановке с коронавирусом. Это значит, что нахождение жителей на территории детских площадок строго воспрещается. Объекты изолируются с помощью сигнальных лент.

Ранее мы рассказали о том, что в Светогорском поселении временно отключат воду в начале лета.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО