В Светогорском поселении временно отключат воду в начале лета

Меры связаны с проведением капремонта.

В начале июня в Светогорском городском поселении будет отключена холодная и горячая вода в связи с временной приостановкой производств ЗАО "Интернешнл Пейпер" на ежегодный капитальный ремонт. Об этом сообщила пресс-служба муниципального образования.

Так, с 18:00 31 мая до 6:00 1 июня отключат холодную воду, том числе пожарную. Горячая вода будет недоступна в период с 8:00 31 мая до 12:00 6 июня.

Ранее мы рассказали о том, что капитальный ремонт сетей водоотведения стартовал в Выборге.

Фото: Piter.TV