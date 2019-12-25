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В Светогорском поселении временно отключат воду в начале лета
Сегодня, 10:18
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lizapoluda

В Светогорском поселении временно отключат воду в начале лета

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Меры связаны с проведением капремонта.

В начале июня в Светогорском городском поселении будет отключена холодная и горячая вода в связи с временной приостановкой производств ЗАО "Интернешнл Пейпер" на ежегодный капитальный ремонт. Об этом сообщила пресс-служба муниципального образования.

Так, с 18:00 31 мая до 6:00 1 июня отключат холодную воду,  том числе пожарную. Горячая вода будет недоступна в период с 8:00 31 мая до 12:00 6 июня.

Ранее мы рассказали о том, что капитальный ремонт сетей водоотведения стартовал в Выборге.

Фото: Piter.TV

 

 

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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