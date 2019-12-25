Капитальный ремонт сетей водоотведения стартовал в Выборге

Общая протяженность участков составила расстояние больше километра.

В Выборге завершен первый этап капремонта и строительства новых канализационных сетей. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района со ссылкой на ГУП "Леноблводоканал".

Работы прошли на участке длиной 150 метров от порта до канализационного колодца, а также на канализационном напорном коллекторе длиной более 800 метров. Диаметры труб на двух участках составили 500 миллиметров.

Мероприятия проводятся для повышения надежности системы водоотведения в городе. Сейчас капитальный ремонт проходит на 2-ой Южной улице.

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Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО