В Выборгском районе начался ремонт дублера "Скандинавии"

Во вторник, 19 мая, дорожники приступили к обновлению асфальта на участке трассы Огоньки — Стрельцово — Толоконниково в Выборгском районе. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации со ссылкой на правительство Ленобласти.

Ремонт затронет 6 километров трассы до стыковки с магистралью "Скандинавия". Там уложат двухслойный асфальт, установят новые дорожные знаки, укрепят обочины и нанесут износостойкую разметку. На первом этапе происходит очистка полосы отвода и удаление старого покрытия.

Работы осуществляются в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Напомним, что в 2019 году был отремонтирован участок дороги от поселка Первомайское до Подгорья.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге обновляется зеленый фонд.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области