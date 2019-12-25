В Выборге проведут дезинфекцию на пяти улицах

Санобработка пройдет и в День Победы.

В пятницу, 8 мая, в Выборге состоятся плановые мероприятия по обеззараживанию межквартальных проездов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Дезинфекторы обработают Садовую улицу, Морскую Набережную, Комсомольскую ушицу и проспект Суворова.

Завтра, 9 мая, мероприятия продолжатся на улице Акулова, Пограничной, Куйбышева и Ушакова. Также 10 и 11 мая запланированы дезинфекции на Советской улице, Морской Набережной, Выборгской, Крепостной улицах, улице Южный Вал, улице Сторожевой башни, а также на Ленинградском проспекте.

Напомним, что санитарная обработка в Выборге проходит в 20:00. Гражданам с аллергическими заболеваниями в этот период рекомендовано оставаться дома.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге продолжается подготовка к завершению отопительного сезона.

Фото: Pixabay