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В Выборге продолжается подготовка к завершению отопительного сезона
Сегодня, 8:55
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lizapoluda

В Выборге продолжается подготовка к завершению отопительного сезона

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"Выборгтеплоэнерго" рекомендует жителям повременить с самостоятельным отключением.

Отопительный сезон в Выборге завершится в связи с установкой среднесуточной температуры выше +8 градусов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района со ссылкой на АО "Выборгтеплоэнерго".

Напомним, что распоряжение о завершении отопительного сезона было подписано 28 апреля. Для жителей домов, в которых нет приборов учета, теплоснабжение продолжится до выхода официального Постановления органов местного самоуправления. Его можно отключить при помощи регулировочного вентиля при наличии. 

В случае установки общедомового узла учета теплоэнергии,  обслуживающей организации необходимо направить письменное уведомление в АО "Выборгтеплоэнерго" о прекращении подачи тепла с указанием точной даты. Сотрудники предприятия рекомендуют жителям не торопиться с подобными решениями в условиях режима самоизоляции. 

Отметим, что в период майских праздников АО "Выборгтеплоэнерго" перешло на усиленный режим работы. Для связи с аварийными службами необходимо воспользоваться номерами 8 800 550 35 60  и 8 (81378) 2-09-74.

Ранее мы рассказали о том, что пожарные и спасатели привели в порядок захоронение в Таммисуо.

Фото: Пресс-служба АО "Выборгтеплоэнерго", Pixabay 

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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