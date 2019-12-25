В Выборге продолжается подготовка к завершению отопительного сезона

"Выборгтеплоэнерго" рекомендует жителям повременить с самостоятельным отключением.

Отопительный сезон в Выборге завершится в связи с установкой среднесуточной температуры выше +8 градусов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района со ссылкой на АО "Выборгтеплоэнерго".

Напомним, что распоряжение о завершении отопительного сезона было подписано 28 апреля. Для жителей домов, в которых нет приборов учета, теплоснабжение продолжится до выхода официального Постановления органов местного самоуправления. Его можно отключить при помощи регулировочного вентиля при наличии.

В случае установки общедомового узла учета теплоэнергии, обслуживающей организации необходимо направить письменное уведомление в АО "Выборгтеплоэнерго" о прекращении подачи тепла с указанием точной даты. Сотрудники предприятия рекомендуют жителям не торопиться с подобными решениями в условиях режима самоизоляции.

Отметим, что в период майских праздников АО "Выборгтеплоэнерго" перешло на усиленный режим работы. Для связи с аварийными службами необходимо воспользоваться номерами 8 800 550 35 60 и 8 (81378) 2-09-74.

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Фото: Пресс-служба АО "Выборгтеплоэнерго", Pixabay