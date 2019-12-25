В Выборге простились с погибшим депутатом Александром Петровым

Попрощаться пришли родственники, в том числе и сын, первый российский пилот "Формулы-1" Виталий Петров, друзья, а также коллеги покойного.

28 октября отпевание депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова, убитого в субботу, закончилось в Спасо-Преображенском соборе в Выборге.

Попрощаться пришли родственники, в том числе и сын, первый российский пилот "Формулы-1" Виталий Петров, друзья, а также коллеги покойного. Здесь же председатель комитета по культуре Ленинградской области Владимир Цой, врио главы Выборгского района Ильдар Гилязов.

С понедельника по среду гроб с телом депутата находился в Спасо-Преображенском соборе. Вечером во вторник епископ Выборгский и Приозерский Игнатий провел заупокойную литию. В среду владыка Игнатий совершил литургию и отпевание.

Напомним, председатель общественного объединения "Фаворит Выборг", депутат Александр Петров скоропостижно скончался в результате покушения 24 октября. Сейчас продолжается расследование уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что Дмитрий Никулин выразил соболезнования родным Александра Петрова.

Фото: Piter.TV

