Дмитрий Никулин выразил соболезнования родным Александра Петрова

Также он обратился к СМИ с просьбой проявить профессиональную этику и воздержаться от вмешательства в личную жизнь родных и близких погибшего.

Глава МО "Выборгский район" выразил соболезнования родным и близким погибшего. Дмитрий Никулин отметил заслуги Александра Петровича в работе на благо города, а его активную жизненную позицию.

Когда мы работали совместно в совете депутатов города у нас было много планов. И депутат Петров всегда горел желанием сделать что-то новое, то, что не было характерно для Выборга и были большие планы. К сожалению, судьба распорядилась так, что эти планы были прерваны. Я хочу еще раз выразить соболезнования родным и близким покойного.

Также Дмитрий Никулин обратился к СМИ с просьбой не распространять ложные сведения о произошедших событиях.

Я бы хотел попросить СМИ и интернет сообщества не высказывать версии, которые могли бы нанести родным и близким еще большую рану, которая сейчас уже есть.

Отметим, что в настоящий момент следственными органами СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело об убийстве по найму.

