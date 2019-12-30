Вместе с документом, удостоверяющим личность, молодые граждане получили Конституцию РФ.

В Выборге прошло традиционное вручение первых паспортов. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Чтобы поздравить юных жителей Выборга и их родителей, на церемонию приехал депутат МО "Город Выборг" по избирательному округу №7 Игорь Демкин.

Получение первого в жизни паспорта гражданина Российской Федерации – ответственный и символичный момент. Сегодня тот день, когда вы делаете свой первый шаг во взрослую жизнь. Помните, что в ваших руках – будущее не только Выборгского района, но и России. - подчеркнул депутат МО "Город Выборг" по избирательному округу №7 Игорь Демкин

Паспорт получили 15 молодых жителей Выборгского района. Также им вручили Конституцию РФ.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что бюджет Выборга спланировали по-новому.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти