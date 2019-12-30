Бюджет Выборга спланировали по-новому

Глава муниципального образования "Выборгский район" Дмитрий Никулин провел заседание совета депутатов города.

Утвержден новый план бюджета Выборга. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Несколько целевых направлений получили региональные средства. В связи с этим на заседании председатель комитета финансов Александр Болучевский представил отчет своим коллегам. Согласно озвученным данным, субсидии предназначены для того, чтобы сделать стимулирующие выплаты работникам муниципальных учреждений культуры и заняться реализацией областного закона "О содействии участия населения на осуществлении местного самоуправления". Также в городе отремонтируют дороги, проезды к дворовым территория и поддержат общественную инфраструктуру муниципального значения. Всего на 2020 год общий объем доходов МО "Город Выборг" прогнозируется на уровне более 700 млн рублей.

Помимо этого, участники заседания ознакомились с дополнительными расходными обязательствами МО. Документы предусматривают финансирование на установку информационных стендов, систем видеонаблюдения в учреждениях культуры, охранно-тревожной сигнализации и другие статьи.

Напомним, бюджет МО "Город Выборг" является дефицитным. На повестке дня депутатский сектор района утвердил проект "О перспективном плане работы совета депутатов МО "Город Выборг" на 2020 год".

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Выборге занялись вопросами организации перевозки пассажиров.

Видео: Piter.TV