В Выборге прошло открытие сквера Победы

Подрядчик справился с работами на 5 дней раньше срока.

В субботу, 25 июля, в Выборгском районе прошло открытие сквера Победы, построенного в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". В событии приняли участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава Выборгского района Дмитрий Никулин, глава местной администрации Геннадий Орлов, главы муниципальных образований, ветераны, воспитанники кадетского корпуса, военнослужащие и местные жители.

Напомним, что строительство сквера в честь памяти ленинградцев, переживших страшные годы войны, началось в апреле по инициативе Геннадия Орлова. Новое пространство для отдыха горожан и туристов появилось на месте пустыря у улицы Гагарина. В центре композиции находится фотопанно "Бессмертный полк", состоящее из нескольких тысяч фотографий ветеранов и участников войны. Вместе они формируют мозаичную репродукцию военной фотографии "Танк на Красной площади".

Проект был разработан специалистами МБУ "Служба заказчика". Рабочие несколько месяцев трудились над благоустройством сквера - проложили дорожки в виде пятиконечной звезды, установили лавочки, фонари и урны, высадили 60 елей. Чтобы предотвратить нарушение спокойствия отдыхающих, установлены видеокамеры.

Отметим, что проект был завершен на 5 дней раньше обещанного срока.

Ранее мы рассказали о том, что Александр Дрозденко принял участие в закладке ледового корабля в Выборге.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО