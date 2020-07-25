Александр Дрозденко принял участие в закладке ледового корабля в Выборге

Глава региона пожелал работникам Выборгского судостроительного завода реализации других удачных проектов.

В субботу, 25 июля, в Выборге прошла торжественная церемония закладки сторожевого корабля ледового класса. На мероприятии выступил губернатор 47-ого региона Александр Дрозденко. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Глава региона прибыл в город в рамках рабочей поездки. Во время выступления перед представителями Выборгского судостроительного завода он сообщил, что в Выборге ожидается несколько крупных проектов. В том числе, запланировано строительство плавучих платформ, ледоколов и гражданских суден.

В завершение речи, Дрозденко поздравил работником с новым этапом в истории завода и пожелал побольше удачных заказов.

Ранее мы рассказали о том, что специалисты проводят консервацию корабля на Смоляном мысе.

Видео: Telegram / lenobladmonka