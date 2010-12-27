Мероприятие было приурочено к "Декаде инвалидов".

В Выборге прошли традиционные соревнования по дартсу и настольному теннису.

Спортсмены встретили на территории бассейна на Приморском шоссе. В дартсе и настольном теннисе борьба шла за призовые места, а вот в новус сыграли впервые, так сказать на интерес.

Впечатления как всегда положительные, встреча и игра всегда радует, - отметил один из участников Евгений.

Стоит отметить, что Женя не только отличный спортсмен, но еще и талантливый фотограф, своими снимками он часто делится в своем аккаунте в Инстаграм.

Международный день инвалидов отмечается ежегодно 3 декабря, именно к этому дню в Выборге, как и во всей Ленобласти и приурочены различные мероприятия.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что штормовой ветер в Выборге поднимает крыши и рвет тепловые контуры.

Фото: Piter.TV