Местные жители обеспокоены происходящим.

Штормовой ветер в Выборге поднимает крыши и рвет тепловые контуры.

Жители Выборга прислали в редакцию Piter.TV множество фотографий и видео, на которых видно, какой урон домам нанес пришедший в регион штормовой ветер.

На кадрах видно, как штормовой ветер поднимает кровлю крыши одного из домов.

Крыша на Ленина 8, в доме, в котором расположен детский сад, сегодня "прыгает", ветер постарался, - рассказал приславший видео в реакцию Александр.

Также немало проблем причинил ветер и подрядчикам, осуществляющим ремонт в многоквартирных домах Выборга. Тепловой контур на Ленина 20 теперь выглядит так, как будто его поели гигантские термиты.

Фото и видео: Piter.TV