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В Выборге прошла проверка соблюдения "масочного" режима в общественных местах

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Жители начинают забывать об ограничительных мерах.

В понедельник, 6 июля, представители комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка Выборгского района и районные представители УМВД провели рейд по торговым точкам, вокзалу и прочим общественным местам Выборга на предмет соблюдения  "масочного" и "перчаточного" режимов. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

По словам председателя комитета Нины Сивицкой, большинство руководителей хозяйствующих субъектов ответственно относятся к соблюдению противоэпидемических мер. Тем не менее, с приходом жаркой погоды о них забыло большинство граждан.


Нина Сивицкая призвала жителей Выборга быть более внимательными к ограничениям и руководствоваться правилами безопасности.  

 Ранее мы рассказали о том, что школы Выборгского района закупятся новым оборудованием на 36 миллионов рублей.

Фото:  Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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