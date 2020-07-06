В Выборге прошла проверка соблюдения "масочного" режима в общественных местах

Жители начинают забывать об ограничительных мерах.

В понедельник, 6 июля, представители комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка Выборгского района и районные представители УМВД провели рейд по торговым точкам, вокзалу и прочим общественным местам Выборга на предмет соблюдения "масочного" и "перчаточного" режимов. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.



По словам председателя комитета Нины Сивицкой, большинство руководителей хозяйствующих субъектов ответственно относятся к соблюдению противоэпидемических мер. Тем не менее, с приходом жаркой погоды о них забыло большинство граждан.



Нина Сивицкая призвала жителей Выборга быть более внимательными к ограничениям и руководствоваться правилами безопасности.



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Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО