Школы Выборгского района закупятся новым оборудованием на 36 миллионов рублей

Также в местных образовательных учреждениях проведут ремонт.

В Выборге и Выборгском районе началась реализация госпрограммы "Современное образование Ленинградской области". К сентябрю в 24 образовательных учреждениях появится новое оборудование на 36 миллионов рублей. Деньги выделит Законодательное собрание региона. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.



Кроме того, в рамках программы будет выполнен ремонт 22 детских садов, 32 школ и 4 учреждений дополнительного образования. Так, рабочие уже приступили к мероприятиям в городском детском саду №21 по адресу: Спортивная улица, 14, а также в школе №14 по адресу: Приморская улица, 24. В общей сложности ремонт двух зданий обойдется в 106 миллионов рублей.



Также без внимания муниципалов не останутся спортивная площадка при школе №13 и спортзал Первомайского центра образования по улице Ленина, 4. Всего на обновление этих объектов потратят более 35,5 миллионов рублей.



В 2020 году на базе Гончаровской, Каменской и Советской школ открываются технические и гуманитарные центры образования "Точка роста": на ремонт помещений, мебель и оборудование выделено свыше 10 миллионов рублей.



На противопожарную безопасность в образовательных учреждениях потратят больше 18 миллионов рублей. Наконец, для Приморского, Первомайского и Рощинского центров образования и для Высоцкой и Кирилловской школ приобретут 8 автобусов для развозки школьников.



В общей сложности на модернизацию образовательных учреждений в Выборгском районе выделено приблизительно 250 миллионов рублей.



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