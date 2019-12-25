В Выборге прошел молодежный фестиваль “Энергия лета”

На мероприятии подвели итоги работы летних трудовых бригад.

Сегодня, 26 августа в Выборге прошел ежегодный фестиваль "Энергия лета".

Организатором выступили комитет спорта, культуры и молодежной политики администрации МО "Выборгский район" и МАУ "Дом молодежи".

На мероприятии подвели итоги работы летних трудовых бригад.

Фестиваль прошел в формате ярмарки. Ребята поучаствовали в командных играх, личных зачетах. Свои очки участники могли обменять на понравившийся товар: мелкую технику, канцелярские принадлежности, сладкие призы.

Помимо подведения итогов августовской смены, Дом молодежи наградил благодарностями лучших работников августа. В награждении приняли участие первый заместитель председателя комитета по труду и занятости ЛО Светлана Левакова и депутат МО "Город Выборг" Михаил Макаров.

Ребята получили благодарности от Дома молодежи,от общественного объединения "Фаворит", благодарности от губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Ранее мы сообщили о том, что школы Выборгского района начинают подготовку к новому учебному году.

Фото: Piter.TV