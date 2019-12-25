В Выборге прошел фестиваль финно-угорских и самодийских народов

Выступления творческих коллективов, выставка, мастер-классы порадовали жителей и гостей города.

19 сентября в Выборге прошел фестиваль художественного творчества финно-угорских и самодийских народов. Фестиваль проходит раз в два года. В этом году он отметил свое 10-летие.

В фестивале приняли участие представители Ямало-Ненецкого, Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Удмуртской Республики, Республики Карелия, Санкт-Петербурга, Мурманской, Псковской и других областей. Ленинградскую область представили коллективы из Бокситогорского, Всеволожского, Кингисеппского, Подпорожского районов и Выборга.

Открытие фестиваля состоялось в парке имени Ленина. Там праздничную программу представили различные фольклорные коллективы. Жители и гости города познакомились с традиционными народными играми, песнями, танцами. Также все желающие могли принять участие в мастер-классах по изготовлению вещей из рыбной кожи, ручному плетению.

Отметим, что мероприятие проводилось филиалом ГРДНТ им. В.Д. Поленова "Финно-угорский культурный центр Российской Федерации", комитетом по культуре Ленинградской области и Ленинградским областным Домом народного творчества при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Государственного Российского Дома народного творчества им. В. Д. Поленова.

Ранее мы написали о том, что в Выборгском замке состоится научно-практическая конференция "Выборгские губернские чтения – 2020".

Фото: https://vk.com/vyborg_interesting