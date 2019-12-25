В Выборгском замке состоится научно-практическая конференция «Выборгские губернские чтения – 2020»

В Выборгском музее-заповеднике состоится научно-практическая конференция "Выборгские губернские чтения". Мероприятие пройдет 27 и 28 ноября. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.
Основной повесткой конференции станут актуальные вопросы изучения истории и культуры Выборга и Выборгской губернии в XVIII ‒ XX вв.
В конференции могут принять участие студенты, сотрудники учреждений науки и культуры, краеведы.
Заявки на конференцию принимаются до 15 октября. Все желающие могут отправить заявку по электронной почте: julia.moshnik@gmail.com (старший научный сотрудник Юлия Игоревна Мошник), kris-titova@mail.ru (старший научный сотрудник Мария Сергеевна Иванова).
На выступление участникам дается 10-15 минут.
Доклады можно делать по направлениям:
1. Сохранение и популяризация культурного наследия (археология, архитектура, реставрация);
2. Музейное дело;
3. Музейные, архивные и библиотечные коллекции;
4. Военная история;
5. Культура, искусство, религия;
6. Человек и ландшафт;
7. Индустриальная история.
По итогам конференции будет составлен сборник статей. Организаторы планируют издание сборника в ноябре 2021 года.
Отметим, что организаторами мероприятия являются Выборгский объединенный музей-заповедник и комитет по культуре Ленинградской области.
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Фото: culture.lenobl.ru
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