В Выборгском замке состоится научно-практическая конференция «Выборгские губернские чтения – 2020»

Основной повесткой конференции станут актуальные вопросы изучения истории и культуры Выборга и Выборгской губернии в XVIII ‒ XX вв.

В Выборгском музее-заповеднике состоится научно-практическая конференция "Выборгские губернские чтения". Мероприятие пройдет 27 и 28 ноября. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Основной повесткой конференции станут актуальные вопросы изучения истории и культуры Выборга и Выборгской губернии в XVIII ‒ XX вв.

В конференции могут принять участие студенты, сотрудники учреждений науки и культуры, краеведы.

Заявки на конференцию принимаются до 15 октября. Все желающие могут отправить заявку по электронной почте: julia.moshnik@gmail.com (старший научный сотрудник Юлия Игоревна Мошник), kris-titova@mail.ru (старший научный сотрудник Мария Сергеевна Иванова).

На выступление участникам дается 10-15 минут.

Доклады можно делать по направлениям:

1. Сохранение и популяризация культурного наследия (археология, архитектура, реставрация);

2. Музейное дело;

3. Музейные, архивные и библиотечные коллекции;

4. Военная история;

5. Культура, искусство, религия;

6. Человек и ландшафт;

7. Индустриальная история.

По итогам конференции будет составлен сборник статей. Организаторы планируют издание сборника в ноябре 2021 года.

Отметим, что организаторами мероприятия являются Выборгский объединенный музей-заповедник и комитет по культуре Ленинградской области.

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Фото: culture.lenobl.ru