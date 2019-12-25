Администрация Выборгского района проверила благоустройство дворов

Специалисты взяли пробы асфальтового покрытия, оценили безопасность детского игрового оборудования, проверили соответствие выполненных работ тем, что заявлены в смете.

14 сентября в Выборге сотрудники районной администрации совместно с экспертами провели оценку качества работ, выполненных в рамках программы "Комфортная городская среда". Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Эксперты взяли пробы асфальта с придомовых территорий на Гагарина, 37, Рубежной, 36. По словам главного специалиста районного отдела благоустройства Надежды Карповой, оценивается не только качество асфальта, но и безопасность детского игрового оборудования и соответствие фактически выполненных работ тем, что заявлены в смете.

После получения результатов экспертизы пройдет финальная приемка объектов.

Отметим, что уже благоустроены территории на улице Гагарина, 9 и 37, улице Рубежной, 36, Ленинградском шоссе, 32 и 51.

Ранее мы сообщили о том, что районные депутаты скорректировали бюджет на 2020 год.

Фото: администрация МО "Выборгский район" ЛО