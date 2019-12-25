Районные депутаты скорректировали бюджет на 2020 год

Согласно новому плану, бюджетные средства будут выделены на благоустройство улицы Парковой и подготовку проектной документации для ремонта яхтенного причала по улице Апраксина.

На заседании совета депутатов, которое прошло 15 сентября, был скорректирован бюджет района. Заседание провел глава района Дмитрий Никулин. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Согласно новому плану, бюджетные средства будут выделены на благоустройство улицы Парковой и подготовку проектной документации для ремонта яхтенного причала по улице Апраксина.

Также в планах благоустройство территории вдоль улице Штурма до улицы Островной.. Благоустроить стоянку около здания архива и прилегающие территории по улице Островной.

Помимо этого, бюджетные средства направляются на реновацию здания детского сада № 21 Выборга; подготовку проектно-сметной документации по реновации лагеря "Волна"; омолаживание и кронирование деревьев и ремонт помещений МБОУ "Гимназия".

В числе проектов, которые получат финансирование – спортивный зал в Высоцке, обновление материально-технической базы Гончаровской, Каменской, Советской школ.

Отметим, что бюджет муниципального образования "Выборгский район" за 1 полугодие 2020 года исполнен на 97,1 %.

Ранее мы написали о том, что в Выборге скоро стартует экологический марафон.

Фото: администрация МО "Выборгский район" ЛО