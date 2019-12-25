Районные депутаты скорректировали бюджет на 2020 год

На заседании совета депутатов, которое прошло 15 сентября, был скорректирован бюджет района. Заседание провел глава района Дмитрий Никулин. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.
Согласно новому плану, бюджетные средства будут выделены на благоустройство улицы Парковой и подготовку проектной документации для ремонта яхтенного причала по улице Апраксина.
Также в планах благоустройство территории вдоль улице Штурма до улицы Островной.. Благоустроить стоянку около здания архива и прилегающие территории по улице Островной.
Помимо этого, бюджетные средства направляются на реновацию здания детского сада № 21 Выборга; подготовку проектно-сметной документации по реновации лагеря "Волна"; омолаживание и кронирование деревьев и ремонт помещений МБОУ "Гимназия".
В числе проектов, которые получат финансирование – спортивный зал в Высоцке, обновление материально-технической базы Гончаровской, Каменской, Советской школ.
Отметим, что бюджет муниципального образования "Выборгский район" за 1 полугодие 2020 года исполнен на 97,1 %.
Ранее мы написали о том, что в Выборге скоро стартует экологический марафон.
Фото: администрация МО "Выборгский район" ЛО
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