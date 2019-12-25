"Сдай макулатуру - Спаси дерево!": в Выборге скоро стартует экологический марафон

Участникам необходимо будет собрать до 300 кг вторсырья.

В октябре Выборг присоединится к экологическому марафону Ленинградской области "Сдай макулатуру - Спаси дерево!". Мероприятие продлится до 14 октября. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Мероприятие организовано при поддержке комитета государственного экологического надзора и комитета общего и профессионального образования. Основной целью марафона является привлечение внимания к актуальным проблемам ресурсосбережения, чрезмерного использования природных ресурсов и недостаточной вторичной переработки отходов.

Участниками могут стать учебные заведения, общественные организации, предприятия, компании и другие учреждения. Макулатура массой от 300 килограммов будет вывозиться в одном месте. Отметим что приблизительно такой вес имеют 6 стопок бумаги А4 высотой 120 см или порядка 850 книг.

Чтобы стать участником проекта, необходимо оставить анкету на сайте www.сдай-бумагу.рф. Прием заявок уже официально стартовал.

Добавим, что по результатам акции будет сформирован "зеленый" рейтинг 47-ого региона.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборгском районе появится новая экотропа.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО