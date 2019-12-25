  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Выборге пройдет традиционный субботник
Сегодня, 15:25
66
lizapoluda

В Выборге пройдет традиционный субботник

0 0

Участники будут обязаны соблюсти противоэпидемические меры.

В пятницу, 29 мая, в Выборге состоится традиционный субботник "Фаворит за чистый город". Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Интересные события в Выборге".

Сбор участников пройдет в 9:45 на Круговой улице возле зала "Фаворит". Каждого из них обеспечат средствами личной защиты и инвентарем.

Выборжцы уберут территорию за домом 71 по улице Гагарина и газораздаточной станцией. Там располагаются гаражный кооператив и лесополоса. 

Всем присутствующим необходимо соблюдать противоэпидемические меры, рекомендованные представителями Роспотребнадзора.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге приступили к дорожному ремонту.

Фото: Pixabay 

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии