В Выборге пройдет традиционный субботник

Участники будут обязаны соблюсти противоэпидемические меры.

В пятницу, 29 мая, в Выборге состоится традиционный субботник "Фаворит за чистый город". Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Интересные события в Выборге".

Сбор участников пройдет в 9:45 на Круговой улице возле зала "Фаворит". Каждого из них обеспечат средствами личной защиты и инвентарем.

Выборжцы уберут территорию за домом 71 по улице Гагарина и газораздаточной станцией. Там располагаются гаражный кооператив и лесополоса.

Всем присутствующим необходимо соблюдать противоэпидемические меры, рекомендованные представителями Роспотребнадзора.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге приступили к дорожному ремонту.

Фото: Pixabay