Выборгские школьники отпразднуют "Ярмарку досуга" на Рубежной улице

Ребятам расскажут о кружках, клубах, спортивных секциях и творческих коллективах.

В понедельник, 2 августа, в Выборге отпразднуют традиционную "Ярмарку досуга". Представители кружков, клубов, спортивных секций и творческих коллективов расскажут школьникам о своей деятельности. Ярмарка начнется в 12:00 на стадионе у СОШ №10 (ул. Рубежная, 31). Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

На ярмарку приедут представители выборгских учреждений спорта, культуры, дополнительного образования и Дома молодежи. Организацией праздника займутся районный комитет спорта, культуры и молодежный политики, а также футбольный клуб "Фаворит Выборг".

Ранее Piter.TV сообщал о том, что жители Выборгского района исполнят гимн России в составе огромного сводного хора.

Фото: пресс-служба администрации Выборгского района