Жители Выборгского района исполнят гимн России в составе огромного сводного хора

Участники акции планируют попасть в книгу рекордов Гиннесса.

В воскресенье, 1 сентября, представители Выборгского района исполнят гимн России в составе сводного хора из 1,5 тысячи участников. Они планируют установить мировой рекорд по единовременному исполнению музыкального произведения. Для этого организаторы акции пригласили судей книги рекордов Гиннесса. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Гимн исполнят самодеятельные творческие коллективы, ученические, студенческие и любительские хоры и оркестры из всех субъектов России. Управлять исполнителями и оркестрами будет Валерий Гергиев.

Отметим, что акция приурочена к 75-летию с момента создания гимна Советского Союза Александром Александровом. Именно это музыкальное произведение впоследствии стало Государственным гимном Российской Федерации.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что Выборгский район принял участие в фестивале "Россия - созвучие культур".

Фото: Pixabay