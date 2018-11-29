Жители Выборгского района исполнят гимн России в составе огромного сводного хора

В воскресенье, 1 сентября, представители Выборгского района исполнят гимн России в составе сводного хора из 1,5 тысячи участников. Они планируют установить мировой рекорд по единовременному исполнению музыкального произведения. Для этого организаторы акции пригласили судей книги рекордов Гиннесса. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.
Гимн исполнят самодеятельные творческие коллективы, ученические, студенческие и любительские хоры и оркестры из всех субъектов России. Управлять исполнителями и оркестрами будет Валерий Гергиев.
Отметим, что акция приурочена к 75-летию с момента создания гимна Советского Союза Александром Александровом. Именно это музыкальное произведение впоследствии стало Государственным гимном Российской Федерации.
Ранее Piter.TV сообщал о том, что Выборгский район принял участие в фестивале "Россия - созвучие культур".
Фото: Pixabay
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