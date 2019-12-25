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В Белгороде установили мировой рекорд по выпеканию блинов онлайн
Сегодня, 14:41
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В Белгороде установили мировой рекорд по выпеканию блинов онлайн

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Всего в акции приняли участие 106 площадок и 147 участников.

В Белгороде установили мировой и национальный рекорд по одновременному выпеканию блинов онлайн. Об этом сообщает "РИА Новости".

Рекорд установили на благотворительном блинном запеке. Инициатором акции выступил фонд "Святое Белогорье против детского рака". К онлайн-трансляции присоединились участники из Шебекино, Курска, Орла, Калининграда и других городов России.

Всего в акции приняли участие 106 площадок и 147 участников. Вырученные средства направят на помощь семьям, пострадавшим от обстрелов в Белгородской и Курской областях.

Ранее в Роспотребнадзоре жителям Петербурга рассказали, как сделать блины более полезными.

Фото: pxhere.com

Теги: белгород, блины, мировой рекорд
Категории: Лента новостей, Новости России,

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