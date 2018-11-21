Выборгский район принял участие в фестивале "Россия - созвучие культур"

Выборгская делегация состояла из 30 человек.

Делегация от Выборгского района приняла участие в VI межрегиональном этнокультурном фестивале "Россия - созвучие культур". Всего в мероприятии приняло участие 29 представителей из регионов Северо-Западного федерального округа.

Участниками выборгской делегации стали 30 человек, они выступили с презентацией, посвященной Году здорового образа жизни, истории, народным традициям и ремеслам.

На фестивале прошел праздничный концерт, в котором приняли участие творческие коллективы и солисты, Выборг представил ансамбль "Вереск".

Этнофестиваль "Россия - созвучие культур" проходит в разных городах Ленобласти с 2014 год. В 2015 его принял Выборг. В следующем году встреча жителей Северо-Запада России состоится в Тихвине.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что глава администрации Выборгского района провел прием граждан по личным вопросам.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО