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Выборгский район принял участие в фестивале "Россия - созвучие культур"
Сегодня, 15:40
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Выборгский район принял участие в фестивале "Россия - созвучие культур"

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Выборгская делегация состояла из 30 человек.

Делегация от Выборгского района приняла участие в VI межрегиональном этнокультурном фестивале "Россия - созвучие культур". Всего в мероприятии приняло участие 29 представителей из регионов Северо-Западного федерального округа. 

Участниками выборгской делегации стали 30 человек, они выступили с презентацией, посвященной Году здорового образа жизни, истории, народным традициям и ремеслам. 

На фестивале прошел праздничный концерт, в котором приняли участие творческие коллективы и солисты, Выборг представил ансамбль "Вереск". 

Этнофестиваль "Россия - созвучие культур" проходит в разных городах Ленобласти с 2014 год. В 2015 его принял Выборг. В следующем году встреча жителей Северо-Запада России состоится в Тихвине. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что глава администрации Выборгского района провел прием граждан по личным вопросам. 

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: ансамбль вереск, этнофестиваль
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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