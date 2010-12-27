Глава администрации Выборгского района провел прием граждан по личным вопросам

Основная часть вопросов касалась благоустройства территории.

В минувший понедельник, 26 августа, Глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов провел прием граждан по личным вопросам. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Больше всего горожан волновали вопросы о благоустройстве территорий, об улучшениях условий проживания, о предоставлении жилья и работы управляющих организаций.

Известно, что администрация Выборгского района составляет документацию и расчеты по ремонту автомобильный дорог на следующий год.

В частности, с просьбой о ремонте дорожного покрытия ул. 5-я Полевая обратилась жительница Выборга. Содержание этой дороги осуществляется в рамках муниципального контракта. Объект учтен: при формировании адресной программы ремонта автомобильных дорог Выборга на 2021 год будет рассмотрена возможность его включения в программу сказано в сообщении

Также в администрацию обратились Представители дома № 18 по ул. Сторожевая Башня, дома № 1 по ул. Крепостной и дома № 18 по ул. Красноармейской по вопросу порядка во дворах в период проведения фасадных работ.

Кроме того, жительница Выборга рассказала парламентариям о своем намерении открыть в поселке Большое Поле дома для престарелых. Власти города рассмотрят этот проект.

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