Глава администрации Выборгского района провел прием граждан по личным вопросам

В минувший понедельник, 26 августа, Глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов провел прием граждан по личным вопросам. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Больше всего горожан волновали вопросы о благоустройстве территорий, об улучшениях условий проживания, о предоставлении жилья и работы управляющих организаций.
Известно, что администрация Выборгского района составляет документацию и расчеты по ремонту автомобильный дорог на следующий год.
В частности, с просьбой о ремонте дорожного покрытия ул. 5-я Полевая обратилась жительница Выборга. Содержание этой дороги осуществляется в рамках муниципального контракта. Объект учтен: при формировании адресной программы ремонта автомобильных дорог Выборга на 2021 год будет рассмотрена возможность его включения в программу
сказано в сообщении
Также в администрацию обратились Представители дома № 18 по ул. Сторожевая Башня, дома № 1 по ул. Крепостной и дома № 18 по ул. Красноармейской по вопросу порядка во дворах в период проведения фасадных работ.
Кроме того, жительница Выборга рассказала парламентариям о своем намерении открыть в поселке Большое Поле дома для престарелых. Власти города рассмотрят этот проект.
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Фото:pixabay
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