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В Выборге столкнулись два легковых автомобиля
Сегодня, 17:38
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В Выборге столкнулись два легковых автомобиля

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В результате столкновения пострадавших нет. По факту ДТП проводится проверка.

В Выборге произошла авария с участием двух автомобилей. Очевидец прислал фото с места ДТП. На кадре видно столкновение двух иномарок, определить модель которых не представляется возможным.  

Вероятнее всего, в результате резкого торможения бело-серой иномарки, второй автомобиль не справился с управлением и врезался в стоящую на светофоре машину. На фотографии видно, что столкновение было не сильным, так как нет задымления или возгорания. Соседние транспортные средства не пострадали.

Ранее мы писали о том, что каршеринг превратился в груду металла после ДТП на Мебельной.  

Фото: Piter.TV

Теги: выборг, дтп, новости ленобласти
Категории: Происшествия, Лента новостей, ДТП, Выборг, Новости Ленинградской области,

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