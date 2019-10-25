Каршеринг превратился в груду металла после ДТП на Мебельной

Арендованная иномарка врезалась на большой скорости в самосвал.

Днем 25 октября в Приморском районе Петербурга произошло серьезное ДТП с участием каршеринга. В сети появились фото и видео с места происшествия.

По словам очевидцев, арендованная иномарка столкнулась с самосвалом около 12 часов дня перед пересечением Яхтенной и Мебельной улиц. Легковушка врезалась в грузовик на большой скорости. От удара передний бампер авто оказался полностью разбит и смят. Очевидно, что машина не подлежит восстановлению.

Водитель иномарки отделался легким испугом. В результате ДТП он не пострадал и отказался от госпитализации.

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