Черный "Мерседес" петербурженки чуть не сбил женщину, собрав машины на Олеко Дундича

Виновница ДТП оказалось злостной нарушительницей, в копилке которой несколько штрафов.

Во Фрунзенском районе Петербурга произошла массовая автомобильная авария. Автоледи на черном "Мерседесе" едва не сбила пешехода, а после собрала "паровозик" по улице Олеко Дундича. Виновнице ДТП удалось скрыться с места событий. Однако женщина оставила полиции улики, которые помогут ее найти.

ДТП произошло во дворе одного из дворов вечером 24 октября. Иномарка влетела во двор, едва не задавив человека.После этого машина врезалась в припаркованный транспорт. Пострадали четыре машины. Нарушительница решила скрыться от недовольных водителей и уехала в неизвестном направлении. Однако от столкновения от автомобиля отлетел серийный номер. Он остался лежать на асфальте и в итоге попал в руки оперативников.

Уже установлена личность петербурженки. Как сообщила "Фонтанка.ру", машина зарегистрирована 31-летнюю жительницу города по имени Светлана. Только за этот год она скопила 9 штрафов за ПДД.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Ленинском проспекте произошло ДТП с автобусом.

Фото: Piter.tv

