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На Ленинском проспекте произошло ДТП с автобусом

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О пострадавших не сообщается.

Вечером 24 октября на Ленинском проспекте столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль. Мобильный корреспондент Piter.TV заснял видео с места события.

Авария произошла около железнодорожной станции. Сообщений о пострадавших не поступало, транспортные средства тоже не получили серьезных повреждений, однако, по словам корреспондента, у автобуса № 26 разбилось левое заднее стекло.

ДТП создало помехи для движения транспорта. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что велосипедист из США заснял на видео свою гонку с нарушением ПДД

Видео: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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