На Ленинском проспекте произошло ДТП с автобусом

О пострадавших не сообщается.

Вечером 24 октября на Ленинском проспекте столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль. Мобильный корреспондент Piter.TV заснял видео с места события.

Авария произошла около железнодорожной станции. Сообщений о пострадавших не поступало, транспортные средства тоже не получили серьезных повреждений, однако, по словам корреспондента, у автобуса № 26 разбилось левое заднее стекло.

ДТП создало помехи для движения транспорта.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что велосипедист из США заснял на видео свою гонку с нарушением ПДД.

Видео: Piter.TV