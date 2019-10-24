На Ленинском проспекте произошло ДТП с автобусом

Вечером 24 октября на Ленинском проспекте столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль. Мобильный корреспондент Piter.TV заснял видео с места события.
Авария произошла около железнодорожной станции. Сообщений о пострадавших не поступало, транспортные средства тоже не получили серьезных повреждений, однако, по словам корреспондента, у автобуса № 26 разбилось левое заднее стекло.
ДТП создало помехи для движения транспорта.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что велосипедист из США заснял на видео свою гонку с нарушением ПДД.
Видео: Piter.TV
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