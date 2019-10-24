Велосипедист из США заснял на видео свою гонку с нарушением ПДД

Экстремал прокатился по улицам Петербурга наравне с автомобилистами.

Американец опубликовал на YouTube видео, на котором он ездит на велосипеде по Петербургу и нарушает правила дорожного движения.

В пятяминутном ролике мужчина показывает, как готовился к поезде, а затем снимает его путешествие по петербургским дорогам. При этом велосипедист периодически нарушает правила дорожного движения: не уступает пешеходам, едет по "встречке" и подрезает водителей автомобилей.

Санкт-Петербург стал одним из городов, в которых побывал кинооператор из Нью-Йорка. Ранее он прокатился по Москве, Токио, Риму и другим мегаполисам.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Васильевском острове троллейбусы сцепились "рогами".

Видео: Terry Barenstein / YouTube