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Видео: два троллейбуса сцепились "рогами" на Васильевском острове

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Авария произошла при въезде на Тучков мост.

Вечером 24 октября на Васильевском острове произошло необычное ДТП. Два троллейбуса не смогли продолжить движение из-за того, что зацепились токоприемниками. Очевидец заснял произошедшее на видео и поделился кадрами в социальных сетях.

При этом повреждений транспорта замечено не было. Инцидент случился при въезде на Тучков мост.

Комментаторы предположили, что это произошло из-за того, что один троллейбус решил обогнать другого: в итоге застряли оба и преградили путь для движения другого транспорта. 

"Никогда такого не видел",

- сказал автор. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что водителя маршрутки, устроившего ДТП на Десантников, заключили под стражу

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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