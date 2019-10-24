Видео: два троллейбуса сцепились "рогами" на Васильевском острове

Авария произошла при въезде на Тучков мост.

Вечером 24 октября на Васильевском острове произошло необычное ДТП. Два троллейбуса не смогли продолжить движение из-за того, что зацепились токоприемниками. Очевидец заснял произошедшее на видео и поделился кадрами в социальных сетях.

При этом повреждений транспорта замечено не было. Инцидент случился при въезде на Тучков мост.

Комментаторы предположили, что это произошло из-за того, что один троллейбус решил обогнать другого: в итоге застряли оба и преградили путь для движения другого транспорта.

"Никогда такого не видел", - сказал автор.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что водителя маршрутки, устроившего ДТП на Десантников, заключили под стражу.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"