Водителя маршрутки, устроившего ДТП на Десантников, заключили под стражу

Мужчина проехал на "красный" свет и устроил серьезную аварию.

Красносельский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для водителя маршрутки, попавшего в ДТП в Красносельском районе 20 октября. Было решено заключить мужчину под стражу, сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Сапарбек Темирбаев обвиняется в совершении преступления по статье, предусмотренной ч.1. ст.264 УК РФ "Нарушение ПДД". В воскресенье, 20 октября, около 18 часов мужчина вместе с пассажирами в салоне маршрутки продолжил движение на запрещающий сигнал светофора. На пересечении улицы Десантников и Петергофского шоссе произошло ДТП, в транспорт врезался трамвай.

В результате аварии пострадало 15 человек, в том числе дети. Пассажиру 2001-го года рождения был нанесен тяжкий вред здоровью. Пострадавшим готовы выплатить до 2 млн рублей, если ДТП признают страховым случаем.

Темирбаев зарегистрирован на территории Кыргызской Республики, регистрации в России у него нет. На родине у него остались официальная жена и 4 несовершеннолетних ребенка. Мужчина будет находиться под стражей до 22 декабря 2019 года.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и области