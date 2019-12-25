В Выборге проходит замена лифтов

Новые кабины уже появились в 20 домах.

В Выборге продолжается замена лифтовых кабин в рамках региональной программы капремонта. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Так, мероприятия подходят к концу в финских зданиях - доме № 10 на Московском проспекте и доме № 33 на бульваре Кутузова. Для них выбрали нестандартные конструкции лифтов.

Кроме того, еще в мае были подготовлены кабины для домов на Крепостной улице, 39-а и улице Гагарина, 29. Перед введением в эксплуатацию их проверят специалисты Ростехнадзора.



Жители 20 домов Выборга уже могут воспользоваться новыми лифтами. Они установлены по адресам: Ленинградское шоссе, 51-а, улица Офицерская, дома 16, 12, 14; улица Приморская, 36; улица Приморская, 40; улица Приморская, 53; улица Травяная, 6; улица Аристарха Макарова, 4; улица Гагарина 65, 71; проспект Победы, 6; проспект Победы, 8.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге скоро благоустроят двор на Ленинградском шоссе, 32.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО